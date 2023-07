Le Cactus : Sum s’interroge sur l’intérêt de la semaine de cours en juillet

L’année scolaire touche à sa fin en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une année qui a paru interminable pour Sum, qui nous donne son avis dans le Cactus du 8/9 sur ce nouveau calendrier des congés.

Il a beau chercher, Sum n’arrive pas à trouver l’utilité de ces nouveaux congés. Une des raisons de ces nouveaux congés, c’était pour que les enfants se sentent plus détendus, moins fatigués. Or quand on croise des ados, la moitié pourrait être à l’affiche de Walking Dead sans aucun effort.

Est-ce que les petits Flamands sont plus fatigués que les petits Wallons ? Oui ils le sont. Mais c’est normal, ils parlent flamand toute la journée, c’est fatigant. Quand on avait une heure de néerlandais à l’école, on ressortait de là comme si on avait fait du crossfit en essayant de coller notre zizi à la barre.

Donc des réformes oui, mais avec une utilité. Cette semaine en plus est aussi utile qu’une bibliothèque dans la maison des anges de la téléréalité.