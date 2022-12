Le Cactus : Sum revient sur les températures bien trop élevées pour la saison

Dans le Cactus du 8/9, Sum revient sur les températures bien trop élevées pour la saison des fêtes.

Cette année, nous n’avons donc pas eu de Noël blanc et nous aurons même des températures supérieures à 15 degrés pour le réveillon de Nouvel an. "Je ne suis pas climatologue mais j’imagine que ces dérèglements sont une des conséquences du réchauffement climatique".

Il y a tout de même des côtés positifs à avoir 15 degrés un 31 décembre. On peut faire un barbecue pour le réveillon, on ne doit pas trop chauffer les maisons et la terre est molle, c’est beaucoup plus facile pour enterrer le corps de ton ex. "Mais je ne veux pas balancer Livia", s’exclame Sum.

Cette année 2022 risque, dès lors, d’être l’année la plus chaude en Belgique depuis que les températures sont enregistrées, c’est-à-dire 1833. Année de naissance de Michel Drucker.

Malgré tout, "Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne année 2023 et pour la planète, j’espère qu’en 2023, la planète sera exactement comme mon ex : pas trop chaude" !