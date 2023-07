Le Cactus : Sum revient sur les menaces de grève chez Ryanair

Mauvaise nouvelle en vue pour les voyageurs au départ de l’aéroport de Charleroi, où les pilotes de Ryanair menacent de faire grève. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous explique les raisons.

Alors que tout semble aller pour le mieux dans l’aviation européenne, un village peuplé d’irréductibles carolos résiste encore et toujours à l’envahisseur irlandais. Les pilotes de la compagnie Ryanair basée à Charleroi ont fixé un ultimatum à leur direction et menacent de faire grève les 15 et 16 juillet prochains si une solution n’est pas trouvée avec la direction.

Une des raisons de ce risque de grève, c’est la volonté de la direction d’enlever un jour de congé aux pilotes à partir d’octobre 2023 alors qu’une convention collective d’entreprise est valable jusqu’en octobre 2024.

Or s’il y a des gens dont on a envie qu’ils soient heureux et reposés, ce sont bien les pilotes. Un coiffeur fatigué, il rate une coupe et on peut vivre avec. En revanche, un pilote fatigué et pas heureux, ça pourrait entraîner des conséquences dramatiques. Un avion rempli de 200 personnes qui montent à Charleroi. Elles pensent décoller pour une destination exotique, et boum !… il les dépose à Liège. Imaginez le choc des passagers.