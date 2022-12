Le Cactus : Sum revient sur les augmentations au 1er janvier 2023

Comme chaque année, une nouvelle année nous apporte son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Dans le Cactus du 8/9, Sum revient sur les augmentations au 1er janvier 2023.

Malheureusement, comme chaque année, des choses vont augmenter. Tout d’abord, une augmentation qui nous touche tous, c’est le prix d’une consultation chez le médecin généraliste qui sera maintenant de minimum 30€.

Le prix de l’eau va également augmenter partout en Wallonie. C’est la première fois depuis 2014 que la Société wallonne des eaux. "En entendant ça, je sais que pas mal de nos auditeurs doivent se dire : pas grave si le prix de l’eau augmente, de toute façon, je ne bois que de l’alcool. J’en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent du côté de Liège."

Les prix augmentent tout le temps, ça ne fait que monter. On dirait ma carrière vue par les journalistes. Ca fait 10 ans que les journalistes parlent de moi en disant : " Sum, un artiste qui monte ". Ca fait tellement longtemps que je monte que bientôt, je suis alpiniste.

Le gouvernement a tout de même prévu une diminution. Oui, une diminution de l’avantage fiscale pour l’installation de bornes de recharges électriques. Ces gens-là ont les fils qui se touchent plus fort qu’un frotteur dans le métro. Au moment où on crie haut et fort qu’il faut passer au tout électrique, eux, ils diminuent l’avantage fiscal.

Quoi qu’il en soit, on est tous sûr d’une chose, ce qui ne diminuera jamais, c’est bien la bêtise de nos dirigeants...