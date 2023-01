Le Cactus : Sum revient sur le salaire démesuré des footballeurs

Aujourd’hui 3 janvier, ouverture des soldes d’hiver en Belgique. Chacun d’entre nous tentera de faire les meilleures affaires possibles. Cependant, nous n’avons pas tous à gérer les mêmes fins de mois. Sum revient sur le salaire démesuré des footballeurs dans le 8/9.

Pendant ce temps-là, le footballeur portugais, Cristiano Ronaldo a signé pour le club de El Nassr en Arabie saoudite, devenant le sportif le mieux payé de l’histoire avec un salaire annuel d’environ 200 millions d’euros. Ce qui lui fait plus de 555.000 euros par jour.

Pourtant, en 2015, il avait déclaré qu’il voulait finir sa carrière avec dignité et qu’il ne terminerait pas aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubaï. 7 ans plus tard, force est de constater qu’avec l’argent, on peut vite changer d’avis.

Ces sommes d’argent sont-elles raisonnables ? Ne pourrait-on pas régler des problèmes plus graves comme la fin du monde, la sécheresse ou celui de la gare de Mons ? La question est posée.

En tout cas, 200 millions d’euros par an, 500.000 euros par jour, ça laisse rêveur. Ça ne nous arrivera certainement jamais mais comme dit l’expression " l’argent ne fait pas le bonheur ". Mais si vous voulez quand même vous rapprocher le plus du bonheur, une solution très simple : "venez me voir en spectacle, je ne serai pas très loin".