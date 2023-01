Le Cactus : Sum revient sur le mois de janvier sans alcool

Nous sommes le 5 janvier et si l’année a commencé de façon très humide, pour certains, le mois de janvier sera sec car ils ont commencé le "dry january". Sum revient sur cette tendance dans le 8/9.

Alors, pour ceux qui ne parlent pas bien portugais, dry january ça veut dire, janvier sec, en d’autres termes, ne pas boire une goutte d’alcool du 1er au 31 janvier. C’est exactement ce que les Liégeois appellent un cauchemar.

Pourquoi se lancer dans ce dry january ? Comme on le sait, la consommation d’alcool excessive peut avoir des conséquences graves sur notre santé : problèmes de foie, hypertension artérielle, grossesse non désirée.

Et arrêter l’alcool pendant un mois pourrait avoir des bienfaits sur notre santé : une peau fraiche et plus belle, un sommeil amélioré, une perte de poids, une économie d’argent, se rendre compte que nos enfants ne sont pas si beaux que ça.

Bon dry january à celles et ceux qui se sont lancés dans l’aventure. Ce ne sera pas facile, parfois, vous serez peut-être tentés de craquer pour une mignonette. Continuez au-delà du 31 janvier mais, chaque chose en son temps, Rome ne s’est pas construit en un jour et le tram de Liège non plus !