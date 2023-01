Le Cactus : Sum revient la nouvelle année, les vœux et les résolutions 2023

Nous sommes le 02 janvier et pour la plupart d’entre nous, cela signifie, encore presque un mois avant le prochain salaire. Sum revient sur le mois de janvier, qui nous parait souvent très long, dans le 8/9.

La tradition veut que l’on se souhaite bonne année et plein de bonnes choses qui vont avec mais le souhaite-t-on vraiment ? "Pensez-vous que, quand j’ai dit à Cyril, bonne année et plein de bonnes choses, je le pensais vraiment ? Alors, j’aurais bien voulu lui souhaiter un truc du genre plein d’amour mais, apparemment, il l’avait déjà trouvé".

On se souhaite tous bonne santé et surtout plein d’argent. La santé, on se la souhaite vraiment, parce que plus quelqu’un est malade, plus ça coûte à la mutuelle. "Je salue d’ailleurs toute la communauté italienne de Belgique".

Mais l’argent ? Personne ne souhaite réellement de l’argent aux autres. Quand j’entends dans les couloirs, " Je ne comprends pas comment Dim peut gagner autant d’argent juste avec des barbecues ! ".

Quoi qu'il en soit, Sum vous souhaiter à vous tous une bonne année 2023. "Comme on est sur un public de Vivacité, je vais vraiment vous souhaiter la bonne santé. Profitez bien de chaque jour car la vie, c’est un peu comme ma carrière dans cette émission après avoir vanné Cyril pendant 2 semaines, ça peut s’arrêter très vite".