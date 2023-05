Le Cactus : Sum rêve de voyager dans l’espace

L’entreprise Virgin Galactic a annoncé le retour des vols spatiaux puis des vols commerciaux vers l’espace. Dans le Cactus du 8/9, Sum se demande si c’est raisonnable.

Avant de pouvoir réaliser ce rêve, les prétendants devront tout de même débourser la modique somme de 450.000 euros. Pour cela, il suffit de vendre un ou deux canapés du Parlement wallon ou de devenir consultant pour Bpost. La rue d’Aerschoot reste quand même un moyen moins coûteux et moins polluant pour s’envoyer en l’air.

Pour Sum, on est quand même en droit de se demander si cela est réellement raisonnable. A l’heure où les catastrophes naturelles se font de plus en plus nombreuses (ouragans, tsunamis, Stéphane Bern au cinéma), les plus riches de ce monde continuent de faire joujou avec leurs gros engins.