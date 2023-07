Le Cactus : Sum rend hommage à la communauté flamande et à l’unité de la Belgique

Le 11 juillet avait lieu la fête de la communauté flamande. Dans le Cactus du 8/9, Sum a tenu a leur souhaiter une bonne fête tout en rappelant son attachement à la Belgique.

Le 11 juillet, c’est aussi l’heure pour les nationalistes flamands de rappeler tout leur amour pour la Belgique. À chaque fête de la communauté flamande, ce sont les mêmes discours : plus d’autonomies pour la Flandre. La Belgique ça ne va pas, les travaux en Wallonie durent beaucoup trop longtemps. Sur ce point, ils n’ont pas tort. La Wallonie est tellement en travaux qu’on dirait le visage de Madonna.

Ce serait dommage de se séparer selon Sum, d’autant qu’on fait des efforts. Combien de francophones n’ont pas mis leur enfant dans une école flamande ou dans une école à immersion ? Pour mettre son enfant dans une école flamande, soit on aime vraiment la Belgique, soit on déteste vraiment son enfant.

Sum le clame : vive la Belgique, du nord au sud, car comme disent les proctologues, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.