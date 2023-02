Le Cactus : Sum réagit au scandale chez Plopsaland

Le patron de Plopsaland est pointé du doigt dans une enquête publiée par De Tijd pour des faits de tyrannie et de harcèlement dans l’entreprise. Dans le Cactus du 8/9, Sum revient sur cette affaire.

Quand on pense à Plopsa, on ne pense pas au harcèlement. Quand on pense à Plopsa, on pense à Maya l’abeille, à Vick le Viking, à bouteille d’eau de 15 euros mais pas au harcèlement.

Pour une fois, ça se passe en Flandre. D’habitude, dès qu’il y a un scandale, ça se passe en Wallonie. Chez nous, on aurait eu ce genre de titre : "Un patron aurait détourné de l’argent pour pouvoir payer un dentier à sa secrétaire". Avec comme sous-titre : "Le dentier est resté coincé sur le phallus de ce patron pendant que celle-ci lui montrait toutes ses compétences".

De toute façon, on a très vite compris que ça se passait en Flandre vu qu’on parlait notamment de charge de travail excessive.

Sur 54 personnes interrogées, 45 d’entre elles ont fait état d’incidents avec la direction entre 2003 et aujourd’hui. On parle tout de même d’insultes, d’humiliations publiques, de surveillance exagérée. Si tout cela est vrai, ce n’est plus un parc d’attractions mais un contrôle de l’ONEM.