Le Cactus : Sum nous explique les raisons du taux d’absence croissant chez les enseignants

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les absences de professeurs pour maladie ont augmenté au cours de l’année dernière. Dans le Cactus du 8/9, Sum explique la cause de cette augmentation.

On le sait, il y a de moins en moins d’enseignants. Le métier n’attire plus comme à l’époque de notre jeunesse où tous les profs étaient moustachus. Ou encore, ce prof qui avait toujours ce petit truc blanc à la commissure des lèvres et qui venait nous parler tout près avec une haleine de rat mort.

Qui dit moins d’enseignants dit classes de plus en plus remplies. Tout ceci mène à un surmenage et donc à la maladie. On les comprend : ça nous est tous déjà arrivé d’être dans une fête de famille avec plein d’enfants autour qui font plein de bruit et se dire : "si seulement il y avait plus de Geneviève Lhermitte".

Au moins quand il y a des profs absents, ça laisse souvent nos ados avec des courtes journées où ils n’auront pas beaucoup travaillé. Et ça leur apprend bien vite ce que seront leurs journées s’ils deviennent fonctionnaires.