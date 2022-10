Le Cactus : Sum nous explique l’intérêt (ou non) du changement d’heure

Sum n’est pas vraiment fan de ce principe du changement d’heure, et il nous l’explique dans le Cactus du 8/9.

Reculer d’une heure, croit-on, ça a permis aux gens de dormir une heure de plus la nuit. Mais Sum tient à rectifier cette idée : ça a permis aux gens qui n’ont pas d’enfants de dormir une heure de plus. Parce que pour les gens avec enfants, ça leur a juste permis d’avoir une heure de plus pour changer l’heure du four.

Pour la petite histoire, c’est en 1916 que l’heure d’été est instaurée. Elle a été ensuite abandonnée en 1945, et c’est en 1977 qu’elle est réintroduite suite au choc pétrolier pour faire des économies d’énergie. Mais 45 ans plus tard, on se rend compte que ce n’est pas vraiment efficace. D’ailleurs, 1977 c’est aussi l’année de naissance d’Emmanuel Macron. Et 45 ans plus tard on se rend compte que ce n’est pas vraiment efficace.

Finalement, résume Sum, le changement d’heure c’est un peu comme Elio Di Rupo à la tête de la Wallonie : ça fait trop longtemps que ça dure, ça ne sert pas à grand-chose, et pourtant on va vraiment avoir du mal à s’en débarrasser.