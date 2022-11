Le Cactus : Sum nous alerte sur la fin de Tupperware

Dans le Cactus du 8/9, Sum est venu nous avertir d’un drame à venir : la possible disparition d’une grande société.

Le monde va très mal : la guerre en Ukraine bat son plein, des catastrophes naturelles ont lieu un peu partout, la Star Ac est de retour à la télé, et, bien pire pour les ménages belges, cela pourrait bien être la fin pour Tupperware. À cause de problèmes avec les banques, l’action de la société a chuté de 40% à la bourse de New York. Et ça pourrait avoir des répercussions jusqu’ici.

Quand on pense à boîte alimentaire, on pense Tupperware. Même si la société fait faillite, dans 100 ans, on retrouvera dans tous les foyers au moins une boîte Tupperware.

Dans les familles, Tupperware, c’est plus qu’une religion. On peut ramener un enfant avec une jambe cassée ou un œil en moins, mais si on ramène chez soi un Tupperware sans son couvercle, les oreilles sifflent.

Il y a des femmes qui prennent plus soin de leurs Tupperware que de leur mari. Ce message n’est pas du tout un message ciblé. Même si de temps en temps, Sum aimerait bien être un Tupperware pour pouvoir se faire astiquer.

Et, surtout, n’oubliez jamais : une belle démo Tupperware pour une femme, c’est une très belle soirée de libre pour un homme !