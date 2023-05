Le Cactus : Sum ne se sent pas en sécurité

Une initiative entre les commerçants et la police a été lancée dans le quartier de la gare du Nord pour labelliser des commerces comme étant des Safe place. Dans le Cactus du 8/9, Sum vous explique leur fonctionnement.

Souvent, le sentiment d’insécurité est plus fort que l’insécurité elle-même. Il y a des coins où on n’ose pas aller, de peur de tomber sur des voleurs, comme le Parlement. Mais dans le quartier de la gare du nord, le sentiment d’insécurité et l’insécurité réelle se retrouvent étroitement liés.

Les Safe place sont des endroits sûrs dans lesquels on peut venir se réfugier en cas de problème ou de menace. Il s’agit de commerçants et restaurants qui ouvrent leurs portes aux personnes qui se sentiraient en danger. Il y en a déjà 15 à la rue de Brabant et un à la rue d’Aerschot.

Ce qui permettra à certains infidèles qui se feraient griller la main dans le sac en sortant d’un bar à hôtesses de dire : "je pensais que c’était une Safe place, je suis venu me réfugier."