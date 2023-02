Le Cactus : Sum fête le carnaval, et surtout le mardi gras

Dans une actualité toujours plus triste marquée par le séisme en Turquie et Syrie, la guerre en Ukraine qui s’éternise et Astérix qui est toujours à l’affiche, le retour des carnavals apporte un peu de bonheur. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous explique les spécificités des différents carnavals en Belgique.

La danse de la haguette à Malmedy consiste à s’agenouiller devant une femme et lui demander pardon pour ses péchés. Drôle de coutume : d’habitude, se mettre à genoux devant une femme pour lui demander pardon, on n’appelle pas ça la danse de la haguette mais le mariage.

Au carnaval de Charleroi, ils ont les géants : des trucs immenses qui peuvent vous tomber dessus à n’importe quel moment. Sum, lui, appelle ça les impôts.

Et comment parler carnaval sans parler du fameux carnaval de Binche, fierté de toute une région, reconnu patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Alors qu’en général en Belgique, ce qui est surtout reconnu patrimoine oral se situe plutôt rue d’Aerschot.

Le carnaval bat son plein chez nous mais aussi dans le monde entier. Notamment en Grèce, à Tyrnavos. Chaque année, la ville est envahie par des géants déguisés en phallus. Il est demandé aux femmes de la ville de caresser et embrasser les phallus géants afin d’obtenir un petit verre de liqueur traditionnelle. Sum connaît certaines de ses ex qui seraient bourrées avant même le début du carnaval.