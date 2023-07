Le Cactus : Sum envisage de prendre sa pension

Le gouvernement fédéral a conclu un accord sur la réforme des pensions. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous explique ce qui va changer.

Pour rappel, l’âge de la pension est actuellement de 65 ans. Il passera à 66 ans en 2025 et 67 ans à partir de 2030. À ce rythme, dans quelques années, à l’âge de prendre notre pension, on fera notre pot de départ directement au cimetière. Tant qu’il y a du café et de la tarte au riz, les gens seront contents.