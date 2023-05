Le Cactus : Sum donne ses solutions pour s’attaquer à l’obésité infantile

Seize épouses de dirigeants européens ont signé une déclaration certifiant de leur engagement politique à lutter contre l’obésité infantile. Dans le Cactus du 8/9, Sum décide de lui aussi s’attaquer au problème.

L’heure est grave. En Belgique, un enfant sur cinq est obèse ou en surpoids et, à l’échelle de la planète, c’est même un enfant sur trois. Un problème qui vient notamment de l’alimentation.

Il faut dire que la différence de prix entre la malbouffe et la nourriture saine est grande : Pour 10 euros dans une friterie, on sort avec un paquet de frites, un hamburger et une boisson bien sucrée. Dans un magasin bio, si on entre avec 10 euros, on sort avec 10 euros car on n’a pas assez pour s’acheter quoi que ce soit.