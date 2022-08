Le Cactus : Sum décortique les conséquences du réchauffement climatique

Alors que les festivités du 15 août ont battu leur plein tout le week-end, la Belgique a battu un record de température pour un 14 août. L’occasion pour Sum de revenir avec humour sur les conséquences du changement climatique.

Le 14 août dernier, la Belgique a atteint la température de 31.9 degrés à Uccle. La date la plus chaude pour un 14 août datait de 1911.

Bien que l’on mette en avant les risques que le réchauffement de la planète entraîne tels que : la fonte des glaces, des catastrophes naturelles toujours plus graves, Elton John qui fait un duo avec Britney Spears. Personne ne pense au fait qu’avec cette hausse des températures, les gens vont être de plus en plus bronzés. Cela va être compliqué pour les gens qui détestent les gens de couleurs de devenir quelqu’un de couleur.

Que va-t-il se passer si tout le monde est bronzé ? Et bien, selon Sum, nous risquerions de perdre certaines expressions. On ne pourra plus dire : pour rentrer, il faut "montrer patte blanche", ou encore "tu es blanc comme un linge".

Une des conséquences positives de ces augmentations de température, c’est que, normalement, plus il fait chaud, moins on a faim. Comme ça, on ne grossit plus. Mais Sum se demande à partir de combien de degrés, on a moins faim. Il est parti en vacances en Turquie, il faisait plus de 40 degrés et le seul moment où il a eu moins faim, c’est quand il venait de manger.

Quoi qu’il en soit, cette température record nous rappelle que la situation est alarmante. Des feux de forêt un peu partout en Europe, des inondations dans d’autres coins de la planète, pour Sum, "si on ne fait pas quelque chose très vite, je crains pour l’avenir de nos enfants."