Le Cactus : Sum conteste une décision de l’Inami contre les plus de 50 ans

L’Inami a décidé d’imposer un quota pour les opérations du genou chez les plus de 50 ans. Dans le 8/9, Sum revient sur cette décision qu’il considère comme discriminante.

Maurice Chevalier déclarait : "quand on vieillit, c’est très mauvais signe quand on oublie de reboutonner sa braguette après avoir pissé, mais c’est pire quand on oublie de la déboutonner avant."

Pour en rajouter une couche, L’Inami vient mettre des bâtons dans les pattes des plus de 50 ans. Apparemment, les gens se font trop vite opérer. Pourquoi se faire opérer quand on peut continuer à crever de mal pendant des années ?

Selon la nouvelle mesure, sur 100 opérations, chaque médecin ne pourra ainsi en effectuer que 45 sur des patients âgés de plus de 50 ans. Actuellement, environ 60% des interventions au ménisque concernent des plus de 50 ans.

C’est-à-dire que pour un médecin qui a déjà fait 45 opérations sur des patients de plus de 50 ans, si quelqu’un se présente à lui en disant : "j’ai 51 ans et j’ai affreusement mal au genou", quatre solutions s’offrent à lui :