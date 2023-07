Le Cactus : Sum commente les nouvelles règles pour obtenir une bourse d’études

Mauvaise nouvelle pour les étudiants du supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les bourses d’études risquent de n’être plus octroyées, à part aux gens bénéficiaires du revenu d’intégration du CPAS. Dans le Cactus du 8/9, Sum donne son avis sur le projet.

Ce genre de mesures renvoie toujours les plus pauvres dos à dos. Avec les gens à faibles revenus qui vont se plaindre que certains bénéficiant d’aides sociales reçoivent encore plus d’aides, et qu’ils ont un meilleur train de vie que le leur. Même si on est plus sur un train de la SNCB que sur l’Orient express.

Fort heureusement, cet arrêté n’est pas encore passé, et comme on peut s’en douter, beaucoup de personnes s’y opposent. Cet arrêté, c’est un steak dans une soirée végan, personne n’en veut.