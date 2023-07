Le Cactus : Sum annonce une bonne nouvelle pour les commerçants

Le gouvernement fédéral s’est accordé sur une diminution des frais de transaction pour les commerçants. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous explique ce qui va changer avec cet accord.

Depuis 2022, les commerçants sont obligés de proposer une possibilité de paiement électronique sous peine de sanction. Et en plus d’obliger les petits commerçants à proposer une solution électronique, ils doivent payer des frais sur chaque transaction.

À chaque transaction la banque du client reçoit une commission sur la vente. Jusque-là ces frais étaient de 0,2% pour les petits montants. Bonne nouvelle : ils vont diminuer et passer de 0,2 à 0,1%.

Pour éviter les frais, on conseillait de payer en liquide. Mais de nos jours il n’est pas toujours facile de trouver un distributeur d’argent.

Il est loin le temps où on allait au magasin avec un billet de 100 francs et on sortait avec de la monnaie. Aujourd’hui pour 2,50 euros, la seule chose qu’on peut avoir, c’est un caddie.