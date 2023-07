Le Cactus : Sum analyse le CV des chroniqueurs

Le Parlement bruxellois a adopté une ordonnance instaurant un bilan de compétences obligatoires pour tous les demandeurs d’emploi à Bruxelles. Dans le Cactus du 8/9, Sum explique en quoi consiste cette nouveauté.

L’idée étant de faire un bilan de chaque personne pour pouvoir lui trouver le job adapté à ses compétences professionnelles, linguistiques et numériques. Mais n’est-ce pas déjà ce qu’on appelle un CV ? Le problème actuel est donc que soit les gens n’ont pas de CV, soit ils ont menti sur leur CV.

Ils vont commencer par les jeunes demandeurs d’emploi avec les bilans linguistiques et numériques. La grille d’évaluation en langues s’appelle le Cadre européen de référence. L'échelle va de C2 pour le niveau le plus fort à A1, en allant jusqu’à "Ah bon ?" pour le niveau le plus faible.

Ensuite viendra le tour des chômeurs de longue durée, que Sum n’a pas envie de blâmer. Après tout, travailleurs, employés, ouvriers, chômeurs, patrons, syndicats, tous sont dans le même bateau. Le seul problème, c’est que c’est un bateau Costa Concordia.