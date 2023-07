Le Cactus : Sum analyse la lettre ouverte d'Alexander De Croo

À l’occasion de la fête nationale, le Premier ministre Alexander De Croo s’est livré comme jamais dans une lettre ouverte au peuple belge. Dans le Cactus du 8/9, Sum décortique le contenu de cette lettre.

Une lettre venant du gouvernement, ce n’est jamais une bonne nouvelle. Ce sont soit les impôts, le cadastre ou une convocation pour être assesseur. Dans son texte, le Premier ministre fait part de sa déception et son impuissance face à l’incapacité des partenaires de la majorité à s’entendre dans l’intérêt commun.

Prenons un passage très intéressant, voire romantique de cette lettre : "Au lieu de nous renvoyer constamment la faute de part et d’autre de la frontière linguistique, nous devons bâtir des ponts". C’est très beau, mais apparemment les ponts sont bâtis par ceux qui s’occupent du palais de justice.

On pourrait penser le Premier ministre sincère dans sa lettre. Mais à un an des élections, toute manœuvre politique peut être considérée comme tactique électorale. Quand on va à un rendez-vous Tinder, on fait tout pour plaire à l’autre personne. Eh bien les politiciens, à la veille des élections, ils vont à un rendez-vous Tinder. Sauf qu’à la fin, c’est nous qui aurons le pantalon baissé.