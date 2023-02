Le Cactus : Sum analyse avec humour un nouveau dispositif de la Stib

La Stib a annoncé le lancement d’un dispositif antibruit sur ses nouvelles rames. Dans le Cactus du 8/9, Sum vous explique les raisons.

Un des moyens de transport préféré des Bruxellois est le métro. Le métro possède de nombreux avantages comme la rapidité et la fréquence, mais également des inconvénients comme l’odeur nauséabonde qui nous fait parfois regretter de ne pas avoir chopé le covid.

Un des autres inconvénients du métro, ce sont les nuisances sonores dues aux vibrations causées par l’arrivée des nouveaux véhicules sur le réseau Stib, plus précisément sur les lignes 1 et 5. Et notamment dans certains quartiers d’Anderlecht. Avant, quand il y avait des vibrations à Anderlecht, c’était à cause de leurs matches de foot. Mais ça, c’était avant que le Sporting d’Anderlecht ne se transforme en Sporting Charleroi.