Le Cactus : Roberto Martinez prépare sa tactique pour le match contre la Croatie

C’est le jour J pour nos Diables qui doivent battre la Croatie s’ils veulent poursuivre leur parcours en Coupe du Monde. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel fait venir Roberto Martinez pour préfacer ce match.

Martinez continue d’y croire l’histoire a déjà montré que tout était toujours possible : si Christophe Maé a bien percé dans la chanson, ils doivent bien être capable de battre les Croates. Pour cela il a préparé un truc tactique, mais comme d’habitude, personne ne va le comprendre. Il est d’ailleurs le seul entraîneur qui ne comprend pas non plus ses tactiques.

Heureusement, pour les encourager, les Diables peuvent compter sur le Grand Jojo, qui nous a quittés il y a juste un an. Il revient pour remettre l’ambiance, celle que le groupe des Diables a perdue selon les French Cancan, ces rumeurs venues de France.