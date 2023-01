Le Cactus : Renaud fait son retour en chanson !

Le chanteur Renaud fait son retour sur scène actuellement. Fabian Le Castel l’a invité dans le Cactus du 8/9 à cette occasion.

Son imprésario a su trouver les mots pour le convaincre : quand il lui a proposé une dernière tournée, il n’a pas pu refuser. Pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, comme Fabrice Lucchini : c’est Renaud qui lui a donné l’envie de monter sur les barricades et passer à l’action dans un monde où on ne pense qu’à l’évolution du cours de ses actions.

Patrick Sébastien se réjouit aussi de ce retour. C’est grâce à Renaud qu’il s’est lancé dans la chanson engagée, comme les Sardines qui parlent des gens à l’usine tellement pressés qu’ils veulent en sortir, et le Petit bonhomme en mousse qui est une chanson sur François Hollande. Jean-Marc Nollet est aussi un grand fan puisque Renaud est un écolo : il n’est jamais contre un petit verre. Il y a vingt ans, il lui avait d’ailleurs proposé une chanson avec Axelle Red qui s’appelait Y a pas de panne qu’à Doel.