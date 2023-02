Le Cactus : qui est Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables Rouges ?

L’Union Belge de football a dégoté son nouveau sélectionneur. L’heureux élu se nomme Domenico Tedesco. Et on le sait, en Belgique, quand on est élu on est heureux. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée essaie d’en savoir plus sur lui.

L’Union Belge l’adore. Il est multilingue et considéré comme un entraîneur moderne, un laptop coach, ce qui change de Roberto Martinez qui était un low cost top coach. D’ailleurs quand il est arrivé, Roberto Martinez ne connaissait aucune de nos trois langues nationales et n’avait quasiment rien gagné. Alors que quand il est parti… il est parti. Il était peut-être là le problème : il tenait probablement son laptop à l'envers.

Un des anagrammes de Domenico Tedesco est "Cocon de modestie", ce qui pourrait laisser augurer d’une belle qualité première, mais quand on sait qu’un autre de ses anagrammes est "It’s en mode codeco", on est très mal barré. Cela dit, s’il nous ramène le trophée de l’Euro 2024, Jérôme promet de lui consacrer trois chroniques de suite, où il le déifie en alexandrins.