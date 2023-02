Le Cactus : quelles mesures pour lutter contre le trafic de drogue ?

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni pour décider de nouvelles mesures dans le cadre du plan antidrogue. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée nous fait part des différentes solutions.

On le sait, la Belgique est une plaque tournante du trafic de stupéfiants. La drogue est d’ailleurs le seul truc qui tourne à plein régime dans ce pays, puisqu’au contraire du gouvernement belge, le crime, lui, est organisé.

La drogue, un fléau donc, et c’est pourquoi le conseil national de sécurité antidrogue, renommé le Narcodeco ou le Codecoke (on peut lui donner le nom qu’on veut, de toute façon c’est pour nous enfumer), a pris plusieurs mesures fortes, et il est rassurant d’enfin voir tout le gouvernement sur la même ligne.

Le port du masque sera désormais imposé aux consommateurs de drogues, ce qui permettra de les identifier tout en préservant leur anonymat. Afin d’entraver l’arrivée de drogue dans de gros containers, le port d’Anvers n’acceptera plus que les kayaks. Un couvre-feu sera aussi instauré à Anvers, avec l’interdiction de tirer des roquettes et des missiles à courte portée sur des commissariats après 22 heures, sauf si vous possédez une attestation.