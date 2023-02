Le Cactus : quel avenir pour le nucléaire en Belgique ?

Ce 1er février marque aussi l’arrêt définitif du réacteur de Tihange 2 après 40 ans de fonctionnement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet arrêt ne fait pas l’unanimité. Dans le Cactus du 8/9, Sum fait le point sur la situation.

Pour protester contre cette fermeture, une centaine de personnes se sont réunies devant la centrale nucléaire de Tihange. Parmi ces manifestants, on retrouvait Bart de Wever. Bart de Wever en Wallonie, on dirait Tintin au Congo. Il était à 2 doigts de s’enfiler une Carapils en chantant la petite gayolle.

Il est vrai que la question de la gestion des déchets nucléaires reste une problématique importante. Que fait-on de ces déchets ? On les met dans la mer ? On les envoie sur la lune ? Sum, lui, est persuadé qu’une partie de ces déchets est enfuie sous le Parlement wallon. Quand on voit les décisions qui y sont prises, il espère pour eux que c’est à cause du nucléaire.

Tout aussi important que la gestion des déchets, une des raisons de sortir du nucléaire est d’éviter les risques d’accidents comme à Tchernobyl ou à Fukushima. Si la sécurité de nos centrales avait été gérée par les mêmes personnes qui ont géré le plan good move, ça fait longtemps qu’on aurait tous 3 yeux et qu’on pisserait du Fanta.