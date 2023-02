Le Cactus : que venait faire Zelensky à Bruxelles ?

Pour la première fois depuis le début de l’offensive russe, le président ukrainien était donc de passage à Bruxelles pour se rendre au parlement européen. Dans le Cactus du 8/9, Sum revient sur cette visite.

La visite de Zelensky nous prouve que, quand on veut, on peut mettre moins de 4 heures pour traverser Bruxelles en voiture. Avant de se rendre à Bruxelles, Volodymyr Zelensky s’était rendu à Washington, à Londres et à Paris. Washington, Londres, Paris, Bruxelles, ce n’est plus un président en guerre, c’est devenu un influenceur.

Le but de ces visites était la demande de soutien et d’appui contre les Russes. On peut émettre des doutes quant à l’efficacité de cette visite. Venir en Belgique pour améliorer sa défense, on voit qu’il n’a pas vu notre dernière coupe du monde.

Sum nous rappelle aussi que Zelensky était humoriste avant de devenir président. Il est exactement l’inverse de nos politiciens à nous. Il était humoriste puis il est devenu politicien. Alors que nos politiciens, c’est une fois qu’ils sont élus qu’ils nous font rire.

Le dernier en date, Paul Magnette. Dans un journal flamand, il s’est targué d’une petite boutade sur les Wallons qui profitent de la vie pendant que les Flamands travaillent de trop. Ici, quand on voit la différence entre la VRT et la RTBF, ça n’a choqué personne.

Si Paul Magnette continue de faire des blagues comme ça, dans quelques années, il pourrait aussi devenir président de l’Ukraine. De toute façon, il a déjà l’habitude d’être à la tête d’une région sinistrée.