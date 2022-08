Le Cactus : Que ferait Sum avec 1,3 milliard de dollars ?

Le vendredi 29 juillet, un Américain a gagné la somme d’1,3 milliard de dollars. Par contre, à l’heure où Sum écrit cette chronique, le gagnant ne s’est toujours pas déclaré. Donc 5 jours après avoir gagné une telle somme, le gagnant ne s’est toujours pas présenté.

En même temps, quand on gagne une telle somme, le nombre de vautours autour de soi risque d’augmenter considérablement. Du jour au lendemain, la famille s’agrandit, on voit arriver des cousins de France, même des cousins qui sont morts reviennent à la vie.

Heureusement, la loi dans l’Illinois permet de récupérer son gain tout en gardant l’anonymat. Néanmoins, pour récupérer cette somme, il y a certaines conditions. Soit la personne accepte de recevoir un peu plus de 2 millions de dollars par mois pendant plus de 30 ans, soit elle veut récupérer l’argent de suite et ne touchera donc que la somme de 780 millions de dollars.

"Avec 780 millions, je rachète la RTBF. Et avec les 780 millions restants, je me fais plaisir, voitures, maisons, téléphone qu’il ne faut pas recharger 32 fois par jour." confie Sum.

S’il achète la RTBF, Sum garde l’émission "C’est vous qui le dites", mais avec un concept un peu différent, à chaque question insidieuse de Cyril, on envoie les tigres des vrais tigres. Ce ne serait plus Felindra tête de tigre mais Livia. Et elle se ferait un plaisir de faire entrer les tigres dans la cage de Cyril. L’émission s’appellerait "Désolé, je vous ai pris pour des cons pendant des années mais maintenant, c’est moi qui vais payer".

Sum arrête de rêver et conclu : "Bravo à ce super gagnant, j’espère qu’il fera de belles choses, qu’il fera aussi quelques dons car, il doit savoir que, oui, j’ai de la famille aux Etats-Unis. Je suis ton cousin ! "