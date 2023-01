Le Cactus : que faire pour occuper nos enfants pendant les vacances ?

Nous sommes déjà le 4 janvier et l’école est bientôt de retour… Mais pas encore assez tôt. Si vous avez encore beaucoup de patience et un peu d’argent, que faire pour occuper nos petits monstres pour les jours qui restent ? Sum vous donne quelques astuces dans le 8/9.

La solution de la télé et les jeux vidéo toute la journée est une possibilité. "J’avais bien pensé à envoyer mes enfants en colonie de vacances. Mais bizarrement, les envoyer en colonie, ça me rappelait des mauvais souvenirs. Les bras m’en tombent".

Si vous n’aimez pas trop votre enfant, il y a, à Bruxelles, dans le village après-ski, des initiations au curling. Vous voyez tous ce qu’est le curling ? C’est comme de la pétanque mais sur la glace et avec un balai donc, ce n’est pas de la pétanque.

Mais cette initiation permettra à vos petites têtes blondes d’apprendre les rudiments du nettoyage. Et, étonnamment, au curling, les filles ne sont pas forcément plus douées que les mecs. Les traditions se perdent. Dans le même temps, il est vrai que les mecs ont un peu plus d’expérience pour ce qui est d’astiquer le manche.

Bref, on en fait beaucoup pour nos enfants de nos jours, alors que nous, enfants ayant grandi dans les années 80-90, nous nous contentions de peu pour nous amuser.

Allez, nous sommes le 4 janvier, dans quelques jours, c’est enfin le retour de l’école. Mais si vous voulez éviter de vous poser les mêmes questions à chaque vacances, c’est simple : ne faites jamais d’enfant !