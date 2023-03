Le Cactus : quand le PS français part à la pêche en Belgique

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste français, cherche des candidats pour les prochaines élections européennes et il a proposé à Paul Magnette de se présenter chez nos voisins. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel s’interroge sur l’existence des socialistes français.

Apparemment, les socialistes français auraient disparu. Comme Renaud, le PS français a de moins en moins de voix. Il doit bien en rester quelques uns mais François Hollande ne désespère pas de les retrouver. Pour lui, les socialistes en France sont un peu comme des pandas : ils sont de moins en moins et ils ont beaucoup de difficultés à se reproduire. La WWF compte bientôt les ajouter à la liste des espèces en voie d’extinction.

Paul Magnette pense être l’homme de la situation. Quand on a réussi à faire croire aux gens qu’on allait relancer économiquement la ville de Charleroi, ça ne devrait pas être trop compliqué de faire croire au Français qu’on peut relancer tout un pays. Et puis le Belge est très à la mode pour l’instant en France. D’ailleurs, ils comptent aussi le présenter à la prochaine cérémonie des Oscars pour ses performances de comédiens. Et à une autre remise de prix : les victoires de l’amnésique parce qu’à chaque élection, les Wallons oublient toutes leurs casseroles.