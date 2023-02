Le Cactus présente le coach des Diables, Domenico Tedesco

Domenico Tedesco a été officialisé à la tête des Diables. Fabian Le Castel l’a fait venir dans le Cactus du 8/9 pour récolter ses premières impressions.

Il est considéré comme un entraîneur moderne qui se base sur les datas. Pour lui, c’est la vie. Il faut dire qu’après les dernières prestations au Qatar, il était temps de mettre un peu d’algorithmes dans le jeu des Diables parce que c’était tellement saccadé qu’il avait cru à un problème de pixel dans l’équipe. Il a déjà pu voir un match de Jupiler Pro League, c’est tellement lent qu’il compte changer de processeur pour tout le championnat.

Il a aussi trouvé une solution pour rajeunir la défense : photoshoper Vertonghen et Alderweireld pour qu’ils paraissent plus jeunes et fassent à nouveau peur : ce sera sur papier mais c’est déjà plus qu’avant.

Pour le poste d’adjoint, Mathieu Michel est prêt à postuler. Il pourra l’aider à traiter les données des Diables, et d’ailleurs il a déjà inscrit celles de Paul Van Himst, Jean-Marie Pfaff et Enzo Scifo, donc il n’y a plus qu’à l’engager.

Pour Eden Hazard, Domenico Tedesco n’est pas un mauvais choix. Mais il trouve qu’à 37 ans, il devrait plutôt être mis sur la feuille de match, ce qui diviserait la moyenne d’âge par deux. Et il se serait bien vu lui-même en sélectionneur, vu que c’est lui qui a le plus d’expérience sur un banc.