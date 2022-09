Le Cactus : Pour Fabian Le Castel, boire du vin permettrait de faire face à la crise énergétique plus facilement

Le prix de l’énergie est toujours au centre des débats notamment après la manifestation de ce mercredi 21 septembre. Alexander De Croo a tenu à réagir en apportant des pistes pour aider les ménages dans Le Cactus du 8/9.

Alexander De Croo s’est confié au micro de Fabian Le Castel et il propose une solution surprenante face à la crise énergétique : "Ja, j’ai bien réfléchi et vu qu’au Kern, on n’arrête pas de foirer et en vain, on a décidé de passer à la foire au vin, cela va aider les ménages en pleine crise énergétique."

Selon le Premier ministre, cela va permettre aux citoyens d’oublier leurs factures mais aussi le fait que leur gouvernement n’a jamais de solution. Puis tout le monde sait que le vin ça réchauffe. Pour Alexander, c’est également un bon moyen de faire face à l’augmentation du prix du carburant. "Si tu as du mal à faire le plein, bois du vin et avec un peu de chance, tu seras contrôlé par la police et tu ne pourras plus utiliser ton véhicule pendant longtemps. Ça fait des économies hein".

Elio Di Rupo aime beaucoup la méthode De Croo pour oublier les problèmes. C’est une méthode qu’il applique depuis des années en Wallonie. "Ça fait des années que la région carbure au rouge et à chaque élection, les gens oublient toutes les conneries qu’on a faites."

Pour les chasseurs français, "la gnole, c’est bon pour les animaux hein. Statistiquement, un chasseur bourré a quand même beaucoup moins de chance de toucher un animal".