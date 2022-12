Le Cactus : plusieurs personnalités au micro de Fabian Le Castel concernant Viva for Life

Viva for life a installé son cube pour la première fois en province de Luxembourg. Adrien Joveneau et d’autres personnalités sont au micro dans Le Cactus du 8/9 pour vous présenter la province et apporter du soutien à la cause.

Adrien Joveneau est au micro de Fabian Le Castel. Selon l’animateur, la province de Luxembourg est le berceau de magnifiques forêts où, à chaque détour de sentiers, il est possible de tomber sur un tueur échappé d’une série de la RTBF. Sans oublier cette belle ville de Bertrix "où vous pouvez rencontrer plus de Baudets que dans un de nos nombreux hémicycles parlementaires !"

Outre la plaisance de la ville de Bertrix, d’autres personnalités se disent particulièrement sensibles à la cause. Eden Hazard n’hésite pas à donner quelques petits filons aux animateurs présents dans le cube ; "Dites, par contre, si vous voulez des conseils pour sortir plus vite, je peux vous mettre en contact avec Roberto Martinez ! J’vous jure, avec ses conseils tactiques, vous sortirez beaucoup plus vite que prévu".

Le Roi se réjouit également de l’action qui consiste à apporter de l’aide aux enfants dans le besoin. Il hésite même à reprendre le concept pour le transformer en Viva for Laeken. Tous les bénéfices seront reversés à son frère pour qu’il puisse remplir le réservoir de sa Ferrari.

Jean-Claude Van Damme ne manque pas de qualifier la cause de "aware !". Et alors, cette idée de cube, "c’est wonderful !". Bref, "vous êtes des Warriors".