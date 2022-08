Le Cactus : Mickey, Elio Di Rupo, Paul Magnette donnent leur avis sur le projet Légoland

Un parc d’attractions Legoland va ouvrir sur l’ancien site de Caterpillar en 2027. Mardi 30 août, un protocole d’accord non contraignant a été signé par le groupe Merlin Entertainments, la Région wallonne et l’État fédéral. Fabian Le Castel est donc allé à la rencontre des différentes personnes impliquées pour recueillir leurs impressions.

Pour Paul Magnette, c’est une opportunité exceptionnelle : "Ah je me sens guilleret, ça me donne envie de chanter ! J’ai pas choisi, de naître ici, entre l’ignorance et la violence et l’ennui, j’m’en sortirai je me le promets, et s’il le faut j’emploierai des moyens légos…"

Légoland sera le deuxième plus gros investissement en Wallonie. Fabian Le Castel a donc demandé à Elio Di Rupo quel était le premier. "Je ne sais pas moi ? Ah, ça doit être le Parlement wallon ! Ah, je crois que vu le nombre d’élus qu’on doit y mettre, on doit accueillir un peu plus de personnes que ce qui est prévu pour le futur parc Legoland ! Vous savez, après tout, un parlement en Wallonie, c’est un peu comme un jouet Lego, il faut beaucoup de briques aussi !"

Pour Mickey, Légoland est une concurrence qui ne lui fait pas peur. "Moi j’ai des Parcs à Paris, Orlando, en Californie, a Shangai, Hong Kong et Tokyo et mes concurrents ils en ouvrent un à Charleroi. […] Vous avez vu l’endroit où ça va être construit, ça ne va absolument pas attirer les enfants, eux qui aiment de moins en moins ouvrir un bouquin. […] En arrivant à proximité, ils verront un panneau qui leur dit : Gosse, lis ! Ils vont fuir aussitôt."