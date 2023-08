Le Cactus : Martin Charlier tente de se réconforter après la défaite du Standard en Jupiler Pro League

Le championnat de Belgique de football a repris, et Martin Charlier a suivi ses débuts avec attention. Dans le Cactus du 8/9, il nous explique comment il s’est préparé et ce qu’il a retenu du week-end.

À l’aube d’une nouvelle saison de foot, Martin révise toutes ses statistiques et les résultats des 253 matchs du Standard en coupe d’Europe depuis 1956. Ceux de Charleroi aussi, mais ça va plus vite : défaite contre Rouen au premier tour de la coupe des villes de foire en 1969 et défaite contre Bucarest en 32e de finale de la coupe de l’Uefa en 1994 et c’est tout.

Tout était donc prêt pour un début de championnat en fanfare. Martin avait même parié sa maison sur une victoire au premier match. Résultat : une défaite contre Saint-Trond, et il se retrouve à la rue comme les 11 joueurs. L’avantage, c’est qu’il ne doit plus terminer ses travaux pour évacuer l’eau de sa cave.