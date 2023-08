Le Cactus : Martin Charlier s’inspire de David Jeanmotte pour donner ses conseils beauté

Il n’y a pas qu’un seul David Jeanmotte dans le 8/9. Pour son retour de vacances, l’un d’eux nous propose un relooking dans le Cactus grâce à ses astuces beautés.

Une auditrice, ministre de l’enseignement qui a préféré garder l’anonymat, lui demande : "J’ai beau m’appeler désir, je n’ai plus aucun, que dois-je faire ?" David lui conseille de venir avec lui à Mons pour retrouver sa bilido. C’est comme la libido, mais ici c’est Billy, le beau mec de Mons, qui s’occupera d’elle. David l’appelle D’Artagnan parce que c’est l’étroit mousqueton et que sa devise est "une partouze, tous pour un".

Un certain Arnaud Bodard, qui a promis ne plus dormir avant le prochain but de son équipe, est aujourd’hui blanc comme un cachet d’aspirine. Le conseil de David : boire un jus de carotte tous les matins pour devenir aussi rouge que son maillot, et l’accompagner lui aussi à Mons. Ils marqueront beaucoup de buts et ne rateront aucune passe.

Enfin, Philippe de Laeken ne se sent pas très en forme pour le moment et a l’impression que tout le monde s’endort à ses discours. La solution de David pour lui redonner du peps, c’est de commencer par un masque à l’argile verte. Ça ne sert à rien, mais il conseille ça à tout le monde. Ensuite un masque de Grand Jojoba pour retrouver la joie de vivre, et le rejoindre à Mons pour faire la fête toute la nuit. Ils ne rentreront pas tard : 15 heures du matin maximum.