Le Cactus : Martin Charlier ne veut plus aucun cadeau pour son anniversaire

Martin Charlier fête son anniversaire dans le Cactus du 8/9. Mais il ne veut plus recevoir de cadeau, il a été assez traumatisé avec ça et il explique pourquoi.

Martin et les cadeaux, ça n’a jamais été heureux. Que ce soit une vareuse d’Anderlecht reçue pour la Saint-Nicolas, une boîte de jeu Toutânkhamon pour les 7-8 ans quand il en a 17, ou un roman d’Agatha Christie alors qu’il déteste lire. Et maintenant, ultime cadeau : on l’oblige à venir travailler tôt le matin le jour de son anniversaire.