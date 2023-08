Le Cactus : Martin Charlier fait le bilan de la première moitié des vacances

À moins d’un mois de la rentrée scolaire, le Cactus du 8/9 reçoit Madame Rigide, qui nous raconte les mauvaises vacances qu’elle a passées jusqu’ici.

On ne peut d’ailleurs pas vraiment appeler ça des vacances. À partir du moment où lui rabote une semaine au début et une à la fin, ce ne sont plus des vacances, c’est un long week-end. Surtout avec ce temps de chien à ne pas mettre un chat dehors, enfermée 24h/24 pendant que tout le monde se dore la pilule en Italie, en Espagne ou à Rhode-Saint-Genèse.

Sa seule sortie, c’est quand un neveu l’a emmenée à un festival de musique en Flandre. On lui a proposé un verre, et elle s’est réveillée trois jours plus tard toute dans une cage à Pairy Daisa.

Bref, Madame Rigide n’en peut plus. Tout ce qu’elle demande, c’est simplement des congés en plus, et aussi beaucoup de grèves, de journées de formations, de journées pédagogiques, de récup, de congés maladie, d’opérations de son hernie fiscale, et surtout qu’on lui foute la paix.