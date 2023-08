Le Cactus : Martin Charlier compare les prix de l’énergie

Faut-il changer de fournisseur d’énergie ? C’est la question que pose Martin Charlier dans le Cactus du 8/9. Malheureusement, quand il est possible de répondre clairement, certains prennent tellement de détours qu’on ne sait plus de quoi on parle.

Martin a deux voisins : un qui fait des phrases trop courtes, l’autre qui fait des phrases trop longues. Le premier va droit au but, sans aucun verbe, simple, rapide et efficace. Le second, quand il pourrait expliquer les choses en 3 mots, il les explique en 3 heures.

Ce voisin, Martin l’a donc fait venir dans le 8/9 pour expliquer qu’il ne sert à rien de changer de fournisseur d’énergie puisqu’il n’y a aucune différence. Si vous comprenez, ce n'est pas normal.