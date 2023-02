Le Cactus : les éleveurs français en colère contre Tatiana Silva et ses propos sur la viande

Tatiana Silva, Miss Météo sur TF1, est au centre d’une polémique. À la fin de son bulletin météo, elle a conseillé de manger moins de viande, voire de la bannir définitivement de nos assiettes, ce qui a provoqué la colère des éleveurs français. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur cette boulette.

Tatiana Silva a donc clôturé un bulletin météo en déclarant que la viande, elle s’en battait les steaks. Ce qui a rendu complètement tofu de nombreux agriculteurs français. Mais on ne peut pas accuser Tatiana Silva de cacher ses tendances écologistes : c’est une miss météo, elle a toujours eu un fond vert.

Mais Jérôme a une pensée émue pour Tatiana Silva : sa carrière professionnelle fut semée d’embûches, elle a été chroniqueuse dans le 8/9, elle a coprésenté des bêtisiers avec Jean-Louis Lahaye, elle a été en couple avec Stromae, donc on savait bien qu’elle n’aimait pas la viande. Mais annoncer ça à la fin d’un bulletin météo dont les principaux téléspectateurs sont celles et ceux qui en dépendent de la météo : les éleveurs et les chasseurs, c’est comme annoncer une mesure prônant l’euthanasie hyper assistée pour les plus de 80 ans dans une émission de Michel Drucker.

Elle aurait dû militer pour la suppression définitive des brocolis, tous les gamins l’auraient adulé, défilant dans les cantines avec des pancartes "On t’aime, Tatiana ! prenez soin de vous !" Si elle ne veut d’ennuis avec personne, Jérôme lui conseille de militer pour le génocide et l’extinction totale des choux de Bruxelles, personne n’aime ça.