Le Cactus : les dépenses des publicités publiques sur les réseaux sociaux

On a appris que les partis politiques belges n’avaient jamais autant dépensé pour des publicités sur les réseaux sociaux. Dans le 8/9, Fabien le Castel reçoit des personnalités des partis qui viennent s’expliquer à son micro.

Pour Elio Di Rupo, il est vrai qu "on a déjà beaucoup dépensé mais, pour une fois qu’on ne se met pas tous de l’argent en poche et qu’on sait où il va, on ne va quand même pas encore nous blâmer".

Selon Paul Magnette, nous devons passer par ces moyens modernes pour faire connaitre nos valeurs ! D’ailleurs, pour séduire de nouveaux membres, il va bientôt lancer celle-ci : "depuis qu’on est au pouvoir, on a déjà fait perdre des millions d’euros dans le budget de la Wallonie!" Alors, si comme plusieurs de leur membres, tu veux t’enrichir sur le dos de l’état, essayez le régime comme "j’aime m’en mettre plein les poches". L’essai est gratuit et c’est satisfait, sans rembourser.

Charles Michel déborde également d'idées, notamment pour montrer qu’on tente de recadrer leur président : "Tu pousses le Bouchez un peu loin Georles-Louis". Sinon, on veut aussi s’en servir pour recruter des futurs membres qui souhaiteraient avoir la même carrière que lui avec le slogan: Europemillion, à qui le tour ?