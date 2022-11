Le Cactus : les décorations de Noël déjà visibles, est-ce trop tôt ?

Dans le Cactus du 8/9, Sum a constaté que les décorations de Noël étaient arrivées spécialement tôt cette année.

Il n’y a plus de saisons et nos traditions se perdent de plus en plus : le nom des vacances scolaires change, il fait 20 degrés à la Toussaint, on ne voit plus Yves Van Laethem à la télé, nous sommes début novembre et les décorations de Noël sont déjà visibles dans les magasins depuis plusieurs semaines.

Pour en parler dans sa nouvelle émission spéciale, Sum a invité des auditeurs dont le nom vous dira peut-être quelque chose afin de donner leur avis sur le sujet.

Mais pour Sum, finalement, peu importent les décorations ; lui, tout ce qu’il veut pour Noël, c’est mettre le petit Jésus dans la crèche.