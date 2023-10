Le Cactus : les déboires de Martin Charlier en voiture sur les routes belges

Il n’y a jamais eu autant de travaux sur nos routes que maintenant. Martin Charlier, qui doit beaucoup prendre la route, le sait mieux que quiconque. Il nous raconte dans le Cactus du 8/9 un de ses pires souvenirs de bouchons.

De nos jours il n’y a plus moyen de faire plus de 10 kilomètres sans tomber sur un rétrécissement de bandes, une déviation ou une route fermée. À Liège, ils arrivent même à faire les trois en même temps dans la même rue.

Martin, de toute façon, n’a pas besoin de bouchons pour arriver en retard ; il est déjà assez distrait comme ça. Comme ce jour où, parti de chez lui à 5h30 pour se rendre au Cactus à 8 heures, il a réussi à arriver en retard à cause de kilomètres de bouchons, l’oubli de son téléphone et sa carte Rtbf, et la voix de Michel Vincent de Liège Matin.