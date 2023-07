Le Cactus : les conseils de Sum pour réussir sur Tinder

D’après une étude de chercheurs, près de deux tiers des utilisateurs inscrits sur l’application de rencontre Tinder seraient déjà en couple, voire mariés. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous explique pourquoi il n’est pas étonné.

On sait très bien que la plupart des gens qui se trouvent sur ce genre d’applications, ce n’est pas que leur cœur qu’ils sont venus vider.

Deux tiers, ça lui paraît même très peu, mais il y a beaucoup de menteurs sur cette application. Certains ont comme description : "aime la marche, la littérature, mange 5 fruits et légumes par jour". Alors que les seuls fruits qu’ils mangent sont dans la sangria.

De plus, certaines personnes se sentent trompées par l’utilisation des applications de rencontres, car à chaque fois qu’une nouvelle plateforme est créée, ils pensent pouvoir vraiment trouver quelqu’un.

Mais si on a fait 10 sites de rencontre sans trouver, ce n’est plus un site de rencontres qu’il faut mais un chenil. Alors oui, on tombera sur un petit être plein de poils, qui bave et qui pue. Mais dans un chenil aussi.