Le Cactus : les conseils de Sum pour ne pas se faire avoir avec la contrefaçon

Les autorités mettent en garde les voyageurs contre les achats faits à l’étranger, et notamment contre les contrefaçons. Dans le Cactus du 8/9, Sum vous explique comment ne pas se faire avoir.

Faire des achats en vacances n’est pas toujours une bonne idée : combien d’entre nous ne se sont pas laissés tenter par un sac Herpès ou une ceinture Louis Mytho ? La tentation est forte, les articles sont bien imités, le prix est incomparable.

Pourtant, tout cela est interdit et est punissable par la loi, et acheter de la contrefaçon pourrait vous coûter très cher. Mais attention, même les articles originaux que vous achetez à l’étranger sont soumis à certaines règles. Les biens d’une valeur de plus de 430 euros doivent impérativement être déclarés. Que ce soient les vêtements, les bijoux ou cette petite Ukrainienne rencontrée sur une plage de Djerba.

L’an dernier, 4231 infractions ont été recensées par les douanes de Brussels Airport. Mais on ne sait pas combien ont réussi à passer entre les mailles du filet. Car acheter de la contrefaçon, c’est comme quand on veut garder sa virginité : l’important, c’est de ne pas se faire prendre.