Le Cactus : les conseils de Fabian Le Castel à la police pour économiser de l’énergie

Dans une note interne, les policiers sont invités à respecter une série de mesures, visant à faire diminuer les factures énergétiques de 15%. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel a rencontré certains représentants de l’ordre pour donner leur avis sur ces conditions de travail.

Des conditions difficiles : au cas où un collègue veut augmenter la température du commissariat, il est demandé de lui mettre un blâme pour refus de tempérer. S’il insiste, il est autorisé de faire usage de son arme de service afin de le refroidir quelque peu.

L’inspecteur Colombo a du mal à travailler dans ces conditions. Il a ramené un suspect au commissariat dernièrement, et pour ne pas consommer d’électricité, on lui a interdit de le mettre sur le gril. Pour Axel Foley de Beverly Hills, on vit dans un pays de fou : on se les gèle tellement qu’au gnouf, même les rats caillent. Et pour l’adjudant Gerber de la gendarmerie de Saint-Tropez, c’est pire encore. On lui a dit de ne pas trop consommer d’électricité dans sa brigade vu qu’ils engageaient rarement des lumières.