Le Cactus : les avantages des buffets fast-food aux mariages selon Sum

En Indonésie, McDonald’s propose d’être le traiteur pour votre mariage. Dans le Cactus du 8/9, Sum tente de trouver les points forts et les points faibles de cette formule.

Vous pourrez désormais déguster hamburgers, frites et autres Nuggets pour le plus beau jour de votre vie. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Faire la démarche de demander quelqu’un en mariage est déjà une grave erreur : 100% de divorcés sont d’anciens mariés. Ensuite, les hamburgers de fast-food, c’est comme les photos sur Tinder : en vrai, c’est toujours plus moche.

Bien sûr dans ces fast-foods, on peut aussi manger de la salade et boire de l’eau. Mais aller dans un fast-food pour manger de la salade et boire de l’eau, c’est comme aller au Sporting Charleroi pour aller voir des trophées. Ce n’est pas l’endroit idéal.